Stark im Alter, sichtbar in der Stadt: Mit der längsten Rollatorenkette der Welt will Markgröningen ein Zeichen für Zusammenhalt, Lebensfreude und Teilhabe älterer Menschen setzen.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Die Begegnungsstätte Markgröningen will es wissen und am Freitag, 26. September, einen neuen Weltrekord aufstellen. Ab 14 Uhr soll auf dem Marktplatz eine besondere Menschenkette entstehen: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind allesamt mit Rollatoren vor Ort. Ein anerkanntes Rekordinstitut wird den Versuch prüfen und offiziell bestätigen.

 

Zeichen für Teilhabe, Gemeinschaft und Sichtbarkeit

Dieser Rekordversuch sei laut Organisatoren aber mehr als nur ein Eintrag in die Bücher. Er soll zeigen, dass Bewegung, Zusammenhalt und Lebensfreude im Alter großgeschrieben werden: „Mit der ‚längsten Rollatorenkette der Welt’ möchten wir ein starkes Zeichen für Teilhabe, Gemeinschaft und Sichtbarkeit älterer Menschen setzen.“

Nach dem Weltrekordversuch wird noch ein Aktionstag stattfinden. Hierbei gibt es unter anderem ein Verkehrssicherheitstraining, die Möglichkeit zu Übungen in einem Omnibus sowie einen Rollator-TÜV und -Führerschein sowie weitere Stationen.