Stark im Alter, sichtbar in der Stadt: Mit der längsten Rollatorenkette der Welt will Markgröningen ein Zeichen für Zusammenhalt, Lebensfreude und Teilhabe älterer Menschen setzen.

Julia Amrhein 06.09.2025 - 10:00 Uhr

Die Begegnungsstätte Markgröningen will es wissen und am Freitag, 26. September, einen neuen Weltrekord aufstellen. Ab 14 Uhr soll auf dem Marktplatz eine besondere Menschenkette entstehen: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind allesamt mit Rollatoren vor Ort. Ein anerkanntes Rekordinstitut wird den Versuch prüfen und offiziell bestätigen.