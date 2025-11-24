Eine neue Regenbogen-Bank ziert seit Montag Stuttgarts Innenstadt. Doch welche Maßnahmen gegen Queerfeindlichkeit ergreifen Stadt, Polizei und andere Akteure abseits dieser Symbolik?
24.11.2025 - 17:54 Uhr
In bunten Regenbogenfarben erstrahlt die frisch gestaltete Bank in der Stuttgarter Innenstadt. Im Beisein von Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann, Ute Leidig, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration und Marion Römmele vom Frauenberatungs- und Therapiezentrum Stuttgart e.V. (Fetz) sowie zahlreichen Vertretenden der queeren Community wurde die Bank am Montagnachmittag an der Ecke Nadler-/Hirschstraße eingeweiht.