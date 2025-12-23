„Zeit der Mutigen“ Dimitré Dinevs Jahrhundertroman
Dimitré Dinev entreißt das Schicksal dreier Familien dem Fluss der Zeit und findet im Abgrund der Geschichte das Gold des Erzählens.
Trauer – anders lässt sich das Gefühl nicht beschreiben, mit der man dieses Buch aus der Hand legt. Nicht weil im Laufe der knapp 1200 Seiten so viele Gestalten, deren Lebensweg man begleitet hat, auf der Strecke geblieben sind; nicht, weil man in die politischen Höllenkreise des letzten Jahrhunderts geblickt hat, um darin vor Augen geführt zu bekommen, zu welchen teuflischen Verwandlungen Menschen in der Lage sind, wenn sie ihr Gewissen an Ideologien verkaufen. Nein, Trauer stellt sich ein, weil man mit dem Ende von Dimitré Dinevs gewaltigem Epos „Zeit der Mutigen“ aus einem Erzählkreis verstoßen wird, der aus den infernalischen Schrecken, die er ins Gedächtnis brennt, ein himmlisches Leseglück entbindet. Denn wo alle Gewissheiten erschüttert werden, hilft nur noch Erzählen.