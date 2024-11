Queeres Komponieren – genau das versucht die queere Persönlichkeit Luxa Mart*in Schüttler. Wie sich das anhört, hat ein Porträtkonzert im Stuttgarter Theaterhaus gezeigt.

Verena Großkreutz 27.11.2024 - 15:48 Uhr

Der Flyer zum Konzert: poppig wie ein Plattencover, pink, mit Blümchen drauf, Rosen und knallgrünen Wasserpistolen. Im Kitsch schlummert liebliche Aggression. Poppig auch der Titels des Abends im Theaterhaus: „I need you love“. Die Musik, die dann erklingt, ist dagegen komplex. Denn die queere Person Luxa Mart*in Schüttler sucht nach einer disparaten Klangsprache – als Versuch eines queeren Komponierens. Schüttler hat seit 2014 eine Professur für Komposition an der Stuttgarter Musikhochschule inne und ist gerade 50 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass veranstaltete Musik der Jahrhunderte in der Reihe „Südseite nachts“ jetzt im Theaterhaus ein Porträtkonzert. Mit an Bord: das Ensemble Manufaktur für aktuelle Musik.