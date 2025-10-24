Zeitgeschichte Bekenntnisse eines Historikers
Heinrich August Winkler hat seine Erinnerungen vorgelegt. Der Historiker von der Berliner Humboldt-Universität hat Wurzeln im Südwesten.
Heinrich August Winkler hat seine Erinnerungen vorgelegt. Der Historiker von der Berliner Humboldt-Universität hat Wurzeln im Südwesten.
Ende August veröffentlichte der Harvard-Professor Daniel Ziblatt in der US-Zeitschrift „Foreign Affairs“ einen Artikel unter der Überschrift „Warnings from Weimar“. Der Professor für Regierungslehre – in Deutschland bekannt geworden mit dem gemeinsam mit Steven Levitsky verfassten Buch „Wie Demokratien sterben“ – warnt in dem Text vor der Annahme, Demokraten könnten autoritäre Parteien und Autokraten mit Anpassung und Zugeständnissen einhegen. Er erläutert dies am Beispiel der katholischen Zentrumspartei und des Prälaten Ludwig Kaas.
Deutschland leistet sich einer der teuersten und bürokratischsten Sozialstaaten der Welt. Die Kommunen ächzen unter den ständig steigenden Ausgaben. Abhilfe? Nicht in Sicht!