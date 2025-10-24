Zeitgeschichte: Bekenntnisse eines Historikers

Ende August veröffentlichte der Harvard-Professor Daniel Ziblatt in der US-Zeitschrift „Foreign Affairs“ einen Artikel unter der Überschrift „Warnings from Weimar“. Der Professor für Regierungslehre – in Deutschland bekannt geworden mit dem gemeinsam mit Steven Levitsky verfassten Buch „Wie Demokratien sterben“ – warnt in dem Text vor der Annahme, Demokraten könnten autoritäre Parteien und Autokraten mit Anpassung und Zugeständnissen einhegen. Er erläutert dies am Beispiel der katholischen Zentrumspartei und des Prälaten Ludwig Kaas.

Diese unglückliche Figur an der Spitze der Partei gab das Zentrum 1933 preis. Er tat dies in der fatalen Hoffnung, damit die katholische Kirche (und deren Besitz) vor dem Zugriff des von Reichspräsident Paul von Hindenburg gerade zum Kanzler berufenen Adolf Hitler schützen zu können. Und so stimmte das Zentrum am 23. März 1933 für das Ermächtigungsgesetz, die Sozialdemokraten blieben allein in ihrer Ablehnung, die Kommunisten waren bereits in Haft oder auf der Flucht. Der katholische Opportunismus trug keine Früchte, Anfang Juli löste sich das Zentrum unter dem Druck der Nazis auf. Ziblatt schreibt: „Die Demokratie stirbt selten in einem einzigen Augenblick. Sie wird durch Selbstaufgabe zerstört: durch Rationalisierungen und Kompromisse, wenn diejenigen, die Macht und Einfluss haben, sich einreden, dass ein kleines Zugeständnis ihnen Sicherheit verschafft, oder dass es praktischer ist, mit einem Störenfried einen gemeinsamen Nenner zu finden, als sich ihm entgegenzustellen.“ Dies sei die bleibende Lehre aus der Weimarer Republik, resümiert Ziblatt mit Blick auf die USA unter Donald Trump.

Der Historiker Heinrich August Winkler notierte schon in seiner 1993 erschienenen, bis heute gültigen „Geschichte der Weimarer Republik“: „Wenn es eine Hauptursache für das Scheitern Weimars gibt, liegt es hier: Die Republik hatte ihren Rückhalt im Bürgertum weitgehend eingebüßt, und ohne hinreichend starke bürgerliche Partner konnte der gemäßigte Flügel der Arbeiterbewegung die Demokratie nicht retten.“ Winkler, geboren 1938 im ostpreußischen Königsberg, war 1991 von der Universität Freiburg an die Berliner Humboldt-Universität gegangen – ein mutiger Schritt, der ihn herausführte aus dem, wie er selbst nicht ohne Hintersinn sagt, südbadischen Idyll und hineintrug in die traditionsreiche, jedoch von DDR-Altkadern besetzte Hochschule in Berlin-Mitte. Mit der deutschen Einheit endete für Winkler der deutsche Sonderweg, der in Hitlers Herrschaft seinen schauerlichen Höhepunkt gefunden hatte: als „Gipfelpunkt der deutschen Auflehnung gegen die politischen Ideen des Westens“. Die nachfolgenden beiden deutschen Staaten betrachtet Winkler als Ausläufer dieses Sonderwegs, wie er am Ende seines bekanntesten Werks „Der lange Weg nach Westen“ (2000, mehrere Auflagen) ausführt: Die DDR wählte den Sonderweg des „proletarischen Internationalismus“, die Bundesrepublik verstand sich als „postnational“.

Verfechter der liberalen und repräsentativen Demokratie

Winklers Erkenntnisinteresse folgt der Frage nach den historischen Voraussetzungen der NS-Gewaltherrschaft und des Menschheitsverbrechens des Holocaust. Noch in seinen gerade erschienenen Erinnerungen (Warum es so gekommen ist. Erinnerungen eines Historikers, Verlag C.H. Beck, 30 Euro) bilanziert er: „Die Machtübertragung an Hitler war bis zuletzt vermeidbar. Der 30. Januar 1933 war kein notwendiges Ergebnis der vorausgegangenen deutschen Geschichte, aber auch kein bloßer Betriebsunfall. Dass es dazu kommen konnte, hatte Gründe, die tief in die deutsche Geschichte zurückreichen.“

Fast will man Winkler als den autoritativen Deuter der deutschen Zeitgeschichte bezeichnen, doch das Wort „autoritativ“ verfehlt sein Denken. Er ist ein Vertreter des Pluralismus, ein Verfechter der liberalen und repräsentativen Demokratie. In der Berliner Politikblase erwies es sich schnell als chic, sein Buch über den deutschen Weg westwärts zu erwähnen, etliche Politiker haben es sogar gelesen. In den Jahren 2009 bis 2015 erschienen die vier Bände von Winklers Opus magnum, die „Geschichte des Westens“, in denen Winkler – beginnend mit der monotheistischen Revolution des Pharaos Echnaton im alten Ägypten (!) – das „normative Projekt des Westens, wie es aus den beiden atlantischen Revolutionen, der Amerikanischen von 1776 und der Französischen von 1789, erwachsen war“, bis in unsere Tage ausleuchtet. Ein gewaltiges Unterfangen, mit dem sich einzig Hans-Ulrich Wehlers fünfbändige deutsche Gesellschaftsgeschichte messen kann. Nicht ohne Stolz vermerkt Winkler, dass die chinesische Ausgabe seines Werks in der Bücherwand zu sehen gewesen sei, vor der Staatschef Xi Jinping seine Neujahrsansprache 2023 gehalten habe.

Winklers Erinnerungen erscheinen in einer Zeit, in der das Projekt des Westens – Aufklärung, Emanzipation, Demokratie – als angefochten, für manche sogar schon als erledigt gilt. Kaum ist Deutschland im Westen angekommen, verflüchtigt sich dieser. In Teilen der Politikwissenschaft ist es Mode geworden, die liberale Demokratie mit ihren Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung als verstaubte Relikte einer vergangenen Zeit zu behandeln. Es entstehe etwas Neues, was genau, lasse sich noch nicht sagen. Der zynische Ton erinnert an die blasierten Vertreter der konservativen Revolution vor 100 Jahren. Dagegen hilft: Winkler lesen.

Mit und gegen Habermas

Sehr akkurat zeichnet der Historiker in seinen Erinnerungen seine mal tagespolitischen, mal grundsätzlichen Wortmeldungen nach. So entsteht ein Mosaik, das über Einfluss und Ohnmacht eines Intellektuellen informiert. Winkler warnte vor einem Beitritt der Türkei in die EU (die Urheberschaft von der „privilegierten Partnerschaft“ als Ersatzangebot beansprucht er für sich). Er stand Jürgen Habermas im Historikerstreit 1986 bei, wandte sich dann gegen dessen Konzept einer universalen postnationalen Demokratie. Er setzte sich früh für die Unterstützung der Ukraine ein. Winkler ist seit 1962 Sozialdemokrat, im Jahr zuvor war er aus der CDU ausgetreten aus Protest gegen die Kampagne der Union gegen Willy Brandt, die diesen als vaterlandslosen Emigranten und als uneheliches Kind einer armen Mutter verunglimpfte.

Aufs Gymnasium ging Winkler übrigens in Ulm. 1944 war er mit seiner Mutter rechtzeitig aus Königsberg herausgekommen. Beide Eltern waren promovierte Historiker, der Vater war 1939 gestorben, seine Mutter hatte eine Stelle als Aushilfslehrerin an der Urspringschule bei Schelklingen nahe Ulm ergattert. Winkler entstammt einer altlutherischen, preußisch-konservativen Bildungswelt. Heute steht er vor uns als Repräsentant der liberalen Demokratie, die das Ergebnis eines Jahrhunderte währenden Ringens ist. Am Ende seiner Erinnerungen mahnt er: „Fatalismus wäre die falsche Antwort auf das Schwinden der überkommenen politischen Gewissheiten.“