In seinem neuesten Buch vergleicht Thomas Faltin anhand von alten und aktuellen Bildern die Veränderungen an hundert Orten der Schwäbischen Alb. Und die überraschen.

Christoph Link 05.05.2025 - 15:09 Uhr

Auf einer tagelangen Wanderung am Albtrauf hat Thomas Faltin morgens einmal sein Handy in einer Bäckerei aufladen wollen, woraufhin ihn die Verkäuferin fragte: „Hend Sie koi Zuhause?“ Der Autor und Fotograf Faltin, im Hauptberuf Redakteur bei Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten, hat durchaus ein Zuhause: Sein Daheim und quasi sein Lebenselixier ist die Schwäbische Alb, auf der er seine Kindheit mit Panoramablick auf die Burg Hohenzollern verbracht hat und über die er fünf Bücher, unter anderem „Wo die Alb am schönsten ist“, geschrieben hat.