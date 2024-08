Mit Liveacts, Workshops, nostalgischer Mode und einer Oldtimerparade feiern „Zeitreisende“ in Asperg die Rockabilly Days – und die Kultur der 1950er Jahre.

Eva Heer 04.08.2024 - 17:42 Uhr

Ein bisschen fühlt es sich an, wie in den Film „Zurück in die Zukunft“ gefallen zu sein. Eine Reise in die Vergangenheit der 1950er Jahre – mit allen Klischees: Frauen in Petticoats und geblümten Kleidern, Männer mit Pomade im Haar, Oldtimer wie aus dem James-Dean-Klassiker „…denn sie wissen nicht, was sie tun“. Das Jahrzehnt erlebte am Wochenende bei den Rockabilly Days in Asperg ein Revival: Mit zahlreichen Bands und DJs, die auf dem Bolzplatz im Oberholz dem Rock ’n‘ Roll und Spielarten wie Swing, Country oder Jive frönten, mit aufwendig gestylten Besuchern, Händlern – und allerbestem Wetter.