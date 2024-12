Seine Partei woll sich nach „Kräften bemühen, die Sommerzeit abzuschaffen“, sagt der designierte US-Präsident Donald Trump, der im Januar wieder ins Amt kommt.

Michael Bosch /AFP/dpa 18.12.2024 - 12:22 Uhr

In der Europäischen Union ist es eigentlich längst beschlossen, umgesetzt aber nicht: die Abschaffung der Zeitumstellung. Nun will das nächste große Land die Sommerzeit abschaffen: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den Schritt unlängst angekündigt: „Die Republikanische Partei wird sich nach Kräften bemühen, die Sommerzeit abzuschaffen“, schrieb Trump in der vergangenen Woche in seinem Onlinedienst Truth Social.