Die Zeitumstellung kann, wenn man nicht aufpasst, dazu führen, dass man zu lange schläft oder zu früh aufwacht. Es ist daher wichtig, dass die Uhrzeit automatisch umgestellt wird. Aber funktioniert das auch, wenn sich das Smartphone im Flugmodus befindet?

Zeitumstellung meist auch im Flugmodus

Bei den meisten Smartphones wird die Uhrzeit automatisch an die Winter- bzw. Sommerzeit angepasst, auch wenn sich das Gerät im Flugmodus befindet. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben in den Einstellungen festgelegt, dass die Uhrzeit automatisch angepasst wird. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Smartphone im Flugmodus am Morgen die korrekte Uhrzeit anzeigt, können Sie in der Nacht der Zeitumstellung einen einfachen Trick anwenden.

Smartphone auf „Nicht stören“ einstellen

Im „Nicht stören“-Modus oder Nachtmodus werden Mitteilungen stummgeschaltet. Anders als im Flugmodus bleibt das Smartphone jedoch weiterhin mit dem WLAN oder Mobilfunknetz verbunden. Dadurch wird die Zeitumstellung auf jeden Fall durchgeführt. Wie bereits erwähnt, sollten Sie vorher in den Einstellungen überprüfen, ob die automatische Zeiteinstellung aktiviert ist. Bei manuell eingestellter Uhrzeit wird die Zeitumstellung nicht automatisch berücksichtigt.

Wann findet die Zeitumstellung statt?

Die Zeitumstellung findet zweimal im Jahr statt. Die Umstellung auf die Sommerzeit erfolgt am letzten Sonntag im März. Dabei wird die Uhr von 2:00 Uhr auf 3:00 Uhr vorgestellt. Am letzten Sonntag im Oktober wird die Uhr auf die Winterzeit umgestellt. Hier wird die Uhr von 3:00 Uhr auf 2:00 Uhr zurückgedreht.