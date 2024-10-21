Zeitenwende in der Türkei: Seit 2016 gehen die Uhren am Bosporus anders. Die dauerhafte Sommerzeit sorgt für hellere Abende, aber auch für dunkle Morgenstunden. Istanbul und Ankara sind nun in einer Zeitzone mit Mekka und Moskau.
22.10.2025 - 11:57 Uhr
Im Jahr 2016 traf die türkische Regierung 2016 eine bemerkenswerte Entscheidung: Die Abschaffung der Zeitumstellung. Seitdem gilt in der Türkei das ganze Jahr über die Sommerzeit. Was zunächst wie eine kleine Änderung erscheinen mag, hat weitreichende Konsequenzen für das tägliche Leben der Menschen und symbolisiert womöglich einen kulturellen Wandel.