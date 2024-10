Obwohl zweimal im Jahr die Uhr umgestellt werden muss, fragen sich jedes Mal viele Menschen: Vor oder zurück? Wir klären auf.

Lukas Böhl 21.10.2024 - 13:46 Uhr

Am Sonntag, den 27. Oktober 2024, ist es wieder so weit: Die Zeitumstellung steht an, und viele Menschen fragen sich, ob sie ihre Uhren vor- oder zurückstellen müssen. Hier ist eine ausführliche Erklärung, was an diesem Tag passiert und worauf Sie achten sollten.