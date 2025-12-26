Es sind nicht alle Mitarbeiter von „El Paso Matters“ dabei an diesem Montagmorgen, der ersten von drei Redaktionskonferenzen pro Woche. Brandy, zuständig für Social-Media, hat frei. Und Diego, der Klimaexperte, ist mit seiner schwangeren Frau auf dem Weg ins Krankenhaus – das erste Kind ist unterwegs. Aber Cindy ist da, die Herausgeberin. Elida, die Chefreporterin, Danny, der Militärfachmann, und Priscilla, die Expertin für Gesundheitsthemen. Und Bob Moore natürlich, der die virtuelle Konferenz von „El Paso Matters“ leitet – ein lokales Online-Magazin, das seit 2020 die Grenzstadt zu Mexiko und die entlegene Region am Rio Grande in Texas mit täglichen Lokalnachrichten versorgt.