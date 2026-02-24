In Heilbronn haben Unbekannte sich an Glasfaserkabeln zu schaffen gemacht. Zeitweise hatten mehr als 200 Haushalte kein Internet. Der Schaden sei enorm, sagt das zuständige Unternehmen.

red/dpa/lsw 24.02.2026 - 11:52 Uhr

Unbekannte haben in Heilbronn Glasfaserkabel in elf Verteilerkästen durchgeschnitten. Dadurch waren zeitweise bis zu 220 Haushalte ohne Internet, teilte die Deutsche GigaNetz mit. Mittlerweile seien wieder rund 140 der betroffenen Haushalte am Netz. Rund 20 Techniker seien im Einsatz. Bis Donnerstag sollen demnach wieder alle betroffenen Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.