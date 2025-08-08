Als Kind erlebte er den Mauerbau am 13. August 1961, als Pfarrer gestaltete er den Wandel. Jetzt teilt Reinhard Voigt seine Geschichte bei einer Veranstaltung in Rommelshausen.

Es war ein Sonntag im August, an dem plötzlich Stacheldraht ein Land spaltete. In Berlin rückten Grenzsoldaten aus, ein Volk wurde über Nacht in zwei Hälften geschnitten. Der 13. August 1961 hat sich eingebrannt – auch in die Erinnerung von Reinhard Voigt. Elf Jahre alt war er damals, ein Junge in Leipzig, und doch spürte er: Etwas war für immer anders.

64 Jahre später kehrt dieser Tag zurück – als Mahnung und Gesprächsanlass. Auf Einladung des Ortsvereins Kernen-Weinstadt von Bündnis 90/Die Grünen spricht Voigt am Mittwoch, 13. August, beim Grünen-Stammtisch in Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) über das Leben mit der Mauer, über den Mut der Kirche und über eine politische Reise, die ihn bis in den Westen führte.

DDR-Zeitzeuge spricht in Kernen über den Mauerbau

Voigt, gelernter Fernmeldemonteur, fand früh zur Kirche – einem der wenigen Freiräume im engen DDR-Korsett. Als Gemeindepfarrer bei Dresden und später in Berlin war er Seelsorger und Schutzraumgeber zugleich. Er erlebte die Allgegenwart des Staates und die Kraft des Glaubens, wenn Widerstand leise und beharrlich wachsen musste.

Nach dem Fall der Mauer, der auch für ihn ein innerer Umbruch war, wurde Voigt Polizeipfarrer – in einem Land, das sich suchte und oft nicht verstand. Denn Einheit auf dem Papier bedeutete noch lange nicht Einheit im Kopf.

Ost-West-Verständigung im Fokus beim Grünen-Stammtisch

Der Abend in der Sportgaststätte Fair Play beginnt um 19.30 Uhr. Er soll auch den Blick weiten: Wie wurde der Mauerbau damals im Remstal wahrgenommen? Was wussten die Menschen hier – und was wollten sie wissen? Und wie viel hat sich durch den Zusammenschluss von Bündnis 90 und den Grünen im Jahr 1993 verändert?

Reinhard Voigt war dabei, als Bürgerbewegungen in der DDR politische Form annahmen – ein Prozess, der auch die Grünen in Kernen und Weinstadt geprägt hat. Ein Abend für Fragen, Erinnerungen und die Erkenntnis: Die Geschichte der deutschen Teilung ist noch lange nicht auserzählt. Auch Nichtmitglieder sind eingeladen.