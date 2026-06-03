Sie kann vieles berichten. Nichts Erfundenes oder Ausgedachtes. Ruth Rosenstock Michel gibt ihre eigenen, autobiografischen Erfahrungen wieder. In einer Verkleidung überlebte sie Holocaust, Vertreibung und Bedrohung. Am Freitag, 19. Juni, um 13.30 Uhr erzählt sie an der Hochschule Esslingen die Geschichte ihres Lebens. Es ist eine ergreifende Geschichte von Leben und Überleben.

Ruth Rosenstock wurde 1928 in Königsberg geboren. Ihr Vater war jüdischen Glaubens, ihre Mutter Christin. Wie im Internet und verschiedenen Zeitungsartikeln zu lesen ist, wurde sie wie viele andere Opfer des Rassenwahns der Nationalsozialisten.

Nach Umzügen und sich immer wieder verschiebenden Grenzen während des Zweiten Weltkriegs erlebte sie im Juni 1941 den Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Russland. Viele jüdische Mitbürger ihres Wohnortes Mikuliczyn wurden ermordet - darunter auch ihr Vater. Ein erster Fluchtversuch misslang. Doch unter dem Druck der Gestapo machte sie sich im August 1942 nochmals mit ihrer Mutter, ihren Schwestern und ihrer Großmutter auf den Weg. Sie gelangten zurück nach Königsberg. Getarnt als polnische Hilfsarbeiterin überlebte sie dort Bombennächte, Einkesselung der Stadt und Straßenkämpfe sowie die Wirren des Kriegsendes. Doch als eine Typhus-Epidemie ausbrach, floh sie nach Frankfurt am Main.

Ergebnisse des Projekts „Erziehung nach Auschwitz“ werden präsentiert

Die Verfolgung und Ermordung unschuldiger Menschen solle nicht vergessen werden, schreibt Ruth Rosenstock Michel auf einer Internetseite am Ende ihrer Kurzbiografie. Auch darum spricht sie an der Hochschule Esslingen. Rektor Christof Wolfmaier und Michael Blume, Beauftragter der baden-württembergischen Landesregierung gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben, werden an diesem Nachmittag Grußworte sprechen. Professorin Nina Kölsch-Bunzen hat die Veranstaltung organisiert.

Am Hochschulcampus Flandernhöhe findet der Vortrag von Zeitzeugin Ruth Rosenstock Michel statt. Foto: h.rudel

Für die Musik sorgen nach Angaben der Hochschule Alon Wallach von Asamblea Mediterranea als Gitarrist und Sophie Macher als Sängerin. Im Anschluss können sich Zuhörer in einer Ausstellung über die Ergebnisse aus dem studentischen Projekt „Erziehung nach Auschwitz“ informieren.

Die Veranstaltung findet im Raum 111 im ersten Obergeschoss des Gebäudes 1 am Campus Flandernstraße der Hochschule Esslingen in der Flandernstraße 101 statt. Der Eintritt ist frei.