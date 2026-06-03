Ruth Rosenstock Michel berichtet am Campus Flandernhöhe der Hochschule Esslingen aus ihrem ereignisreichen Leben.
03.06.2026 - 14:12 Uhr
Sie kann vieles berichten. Nichts Erfundenes oder Ausgedachtes. Ruth Rosenstock Michel gibt ihre eigenen, autobiografischen Erfahrungen wieder. In einer Verkleidung überlebte sie Holocaust, Vertreibung und Bedrohung. Am Freitag, 19. Juni, um 13.30 Uhr erzählt sie an der Hochschule Esslingen die Geschichte ihres Lebens. Es ist eine ergreifende Geschichte von Leben und Überleben.