Nicht nur der Koalitionsvertrag der ersten grün-geführten Landesregierung ist auf diesem Tisch unterschrieben worden, sondern auch das Möbelstück selbst. Wie es dazu kam.
25.03.2026 - 17:22 Uhr
Vertrag unterschrieben - und die Tischplatte gleich mit: Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg besitzt nun einen Tisch, der von den Fraktions- und Landesvorsitzenden der ersten von Winfried Kretschmann (Grüne) geführten Landesregierung signiert wurde. Im Rahmen der Unterzeichnung des grün-roten Koalitionsvertrags 2011 kritzelten die Protagonisten ihre Namen auf die Tischplatte, auf der der Vertrag zuvor unterschrieben worden war.