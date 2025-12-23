Aggressiv, bewaffnet und fast außer Kontrolle: Wie ein 26-jähriger vor Wut Polizisten beleidigte, bespuckte und selbst im Streifenwagen ausrastete.

red/dpa 23.12.2025 - 16:21 Uhr

Erst beschädigte der aggressive Mann die Scheiben an einer Bushaltestelle in Zell unter Aichelberg mit Schüssen aus einer Luftdruckwaffe. Bei Durchsuchungen fanden die Ermittler dann zwei täuschend echt aussehende Schusswaffen und ein Messer bei dem 26-Jährigen, wie aus einer Polizeimitteilung hervorgeht. Bei beiden Waffen handelte es sich um Luftdruckwaffen. „Während der Festnahme wurden die Polizisten aufs Übelste beleidigt und bespuckt“, schrieb ein Polizeisprecher in einen Bericht über den nächtlichen Einsatz.