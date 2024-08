Das Ditzinger Zeltcafé öffnet am Freitagabend und hat neben Bewährtem wie dem Maultaschen-Massaker viel Musik und Impro-Theater im Programm.

Wiebke Kahns 14.08.2024 - 12:17 Uhr

Fällt der Begriff „Maultaschen-Massaker“ ist klar: Es ist vom Ditzinger Zeltcafé die Rede. Ab Freitag, 16. August, finden sich auf dem Festplatz „Hinter dem Schloss“ in der Glemsaue in Ditzingen wieder die bunten Zelte – und das in diesem Jahr bereits zum 30. Mal. Neun Tage lang, bis Samstag, 24. August, ist dort für die Daheimgebliebenen einiges geboten. „Die Vorfreude steigt mit den Temperaturen“, so Birgit Schwinge, zuständig für die Pressearbeit beim Kulturverein Zeltcafé, vor ein paar Tagen.