Der Sänger kann nach ärztlicher Verordnung bei zwei Konzerten in Füssen und Winterbach nicht auftreten. Was Ticketinhaber nun wissen müssen.

Dirk Herrmann 26.07.2024 - 17:19 Uhr

Den Abschluss des diesjährigen Winterbacher Zeltspektakels haben sich die Macher der Kulturinitiative Rock sicher anders vorgestellt: Das für diesen Samstag, 27. Juli, geplante und seit Monaten ausverkaufte Konzert von Michael Patrick Kelly ist am Freitagnachmittag – ebenso wie Kellys für Freitagabend vorgesehenes Konzert in Füssen – krankheitsbedingt abgesagt worden. Der Sänger könne nach ärztlicher Verordnung aktuell nicht auftreten, so die Mitteilung der Kulturinitiative.