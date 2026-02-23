Unsicherheit, Fremdsein, Angst – wer neu auf eine psychiatrische Station kommt, weiß oft nicht, was ihn erwartet. Manche Patienten werden von der Polizei gebracht, andere gegen ihren Willen eingewiesen. Türen schließen sich, Abläufe sind fremd, Mitpatienten wirken unruhig. „Es kommen Menschen zu uns, die haben erst einmal Angst, die wissen nicht, was passiert“, sagt Matthias Zellmer. Er kennt diese ersten Stunden aus eigener Erfahrung. Zellmer war selbst psychisch erkrankt, hat Angstzustände und depressive Phasen erlebt und mehrere Therapien durchlaufen. Heute arbeitet der 55-Jährige als Genesungsbegleiter am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) und begleitet andere durch Krisen.