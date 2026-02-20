Zeppelin in Böblingen Chefs von rumänischen Praktikanten „positiv überrascht“
Rumänische Berufsschüler sind zu Gast bei Zeppelin Baumaschinen in Böblingen. Dort werden Servicetechniker dringend gesucht.
Sieben rumänische Berufsschüler machen derzeit ein zweiwöchiges Praktikum bei der Firma Zeppelin Baumaschinen auf der Böblinger Hulb und gewinnen dabei Einblicke in das Arbeitsumfeld von Land- und Baumaschinenmechatronikern. Ziel des Unternehmens ist es, so viele der jungen Leute wie möglich für eine zukünftige Mitarbeit in der Böblinger Niederlassung zu begeistern. „Wir sind sehr positiv überrascht“, sagt Philip Wolters, Geschäftsführer Personal bei Zeppelin, über den bisherigen Verlauf dieses ganz besonderen Schnupperpraktikums.