In den Osterferien sollten an der Echterdinger Zeppelinschule die Umzugskisten in den Erweiterungsbau getragen werden. Doch daraus wird nichts. Das sind die Gründe.

Der Erweiterungsbau der Echterdinger Zeppelinschule hat Formen angenommen: Ein imposanter Riegel ist an der Kantstraße empor gewachsen. In den Fenstern des Neubaus spiegelt sich das Bestandsgebäude. Nachdem es bereits zu Verzögerungen gekommen war, hieß es zuletzt, dass die Umzugskisten in den Osterferien in die neuen Räume der Grundschule gebracht werden.

Danach sollten Schülerinnen und Schüler, das Lehrerkollegium und Mitarbeitende im Neubau der Schule zusammenrücken, damit das Bestandsgebäude saniert werden kann. Doch daraus wird nichts. Der für die Osterferien geplante Umzug musste verschoben werden. Darüber hat Schulleiter Daniel Ilic die Mitarbeitenden und die Elternschaft informiert.

„Obwohl der Innenausbau in den kommenden Wochen zum Abschluss kommt, gibt es leider Verzögerungen bei den Dach- und Außenarbeiten“, heißt es in dem Schreiben. Und: „Ich stehe hierzu in engem Kontakt mit dem Hochbauamt.“ Dort werde mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die Firmen ihren Verpflichtungen nachkommen. Ziel sei es, dass das Gebäude – insbesondere das Dach der Turnhalle – abgedichtet und die Außenanlagen fertiggestellt werden, sodass der Pausenhof und der Zugang zum Gebäude nutzbar werden. „Die Arbeiten verzögern sich weiter aufgrund der ausstehenden Dämmung und Abdichtung des Turnhallendachs“, geht Benjamin Dihm, Erster Bürgermeister in Leinfelden-Echterdingen gegenüber unserer Zeitung ins Detail.

„Erst nach Abschluss dieser Arbeiten kann mit den Außenanlagen begonnen werden und damit ein Zugang zum neuen Haupteingang sowie die Fluchtwege hergestellt werden.“ Ein neuer Termin für den Umzug wurde noch nicht festgesetzt. Denn der hängt „stark vom Zeitpunkt der Leistungserbringung unseres Dachabdichters ab“, erklärt Dihm.

Unsere Empfehlung für Sie Bauarbeiten in Echterdingen Neue Grundschule wird später fertig Insolvenzen zweier Bauunternehmen haben den Zeitplan für das neue Gebäude der Zeppelinschule in Echterdingen ins Wanken gebracht. Wie geht es jetzt weiter?

Bauarbeiten sind Herausforderung für den Echterdinger Schulalltag

Zur Erinnerung: Die Grundschule wird seit September 2022 umgebaut. Das Gebäude soll umfassend erneuert – also einerseits saniert, aber auch erweitert werden. Dort, wo einst die Turnhalle stand, wurde ein Neubau mit neuer Halle im Untergeschoss sowie Klassenräumen in den Geschossen darüber hochgezogen. Zu Beginn der Bauarbeiten hieß es noch, dass der Neubau Ende 2024 fertig sein könnte, die gesamten Arbeiten dann bis 2026 dauern würden.

Dieser Zeitplan ist freilich Schnee von gestern. Doch auch ein später gesetztes Ziel, den Neubau im ersten Quartal 2026 fertig zu stellen, wurde verpasst. Grund dafür waren Insolvenzen zweier Bauunternehmen. Neue europaweite Ausschreibungen wurden nötig. Beim Trocken- und Fensterbau mussten Verzögerungen in Kauf genommen werden.

Noch lernen die Echterdinger Grundschüler im Bestandsgebäude. Foto: Natalie Kanter

Rektor Daniel Ilic beschreibt die Baumaßnahmen als „eine große Herausforderung“ für die Schülerinnen und Schüler und das Kollegium. „Der Schulalltag ist durch eingeschränkte Flächen, Baulärm und fehlende Fachräume geprägt“, betont er. Und ergänzt: „Umso mehr hoffen wir, dass der Umzug baldmöglichst – spätestens in den Sommerferien 2026 – erfolgen kann.“

Aus Sicht von Benjamin Dihm sind die großen Ferien allerdings der früheste Zeitpunkt dafür. Und auch dann sind die Bauarbeiten an der Zeppelinschule nicht vorbei. Nach dem Bezug des Neubaus wird das bestehende Gebäude saniert. Ausschreibungen für diese Arbeiten sind laut Dihm „derzeit in Vorbereitung und gehen demnächst auf den Markt“.