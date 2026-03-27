In den Osterferien sollten an der Echterdinger Zeppelinschule die Umzugskisten in den Erweiterungsbau getragen werden. Doch daraus wird nichts. Das sind die Gründe.
27.03.2026 - 19:00 Uhr
Der Erweiterungsbau der Echterdinger Zeppelinschule hat Formen angenommen: Ein imposanter Riegel ist an der Kantstraße empor gewachsen. In den Fenstern des Neubaus spiegelt sich das Bestandsgebäude. Nachdem es bereits zu Verzögerungen gekommen war, hieß es zuletzt, dass die Umzugskisten in den Osterferien in die neuen Räume der Grundschule gebracht werden.