Wegen zurückgelassener Skier in der Nähe des Gipfels alarmieren Bergsteiger die Behörden. Die Einsatzkräfte machten einen grausigen Fund.

red/AFP 25.05.2025 - 15:45 Uhr

In den Schweizer Alpen sind fünf Skitourengänger tot aufgefunden worden. Wie die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mitteilte, wurden die leblosen Körper der fünf Opfer in der Nähe des Schweizer Luxus-Resorts Zermatt gefunden. Die Polizei arbeitet derzeit an der Identifizierung der Opfer.