 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Kredite mit Liederlichkeitsfaktor

Zerobonds Kredite mit Liederlichkeitsfaktor

Zerobonds: Kredite mit Liederlichkeitsfaktor
1
In Jena, Standort von Jenoptik, gibt es inzwischen ein Denkmal für Lothar Späth. Dort startete der ehemalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg eine zweite Karriere als Unternehmenschef. Foto: privat

Wer sich hoch verschuldet, verliert auf Dauer politische Gestaltungsmacht.

Lothar Späth genießt bei Menschen, deren Baden-Württemberg-Wissen über den Teller „Spätzle mit Soß“ hinausreicht, noch immer einen vorzüglichen Ruf. Gerade jetzt, in einer Zeit der Wirtschaftskrise, wird der ideenreiche Antreiber der Landespolitik vermisst. Nicht ohne Grund beruft sich CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel regelmäßig auf den Ministerpräsidenten der Jahre 1978 bis 1991. Jedoch, um den Dichter Friedrich Hölderlin – einen ganz anderen schwäbischen Mythos – zu variieren: Wo Rettung ist, wächst das Liederliche auch. Späth besorgte sich auf dem Kreditmarkt Geld, überließ Zins und Tilgung aber seinen Nachfolgern. So hinterließ er eine Spur verantwortungsloser Finanzpolitik, die 40 Jahre zurückreicht. Dabei lässt sich nicht sagen, dass Staatsschulden damals noch kein Thema gewesen wären.

 

Was lernen wir aus dem Beispiel eines „strukturierten Darlehens mit Zero-Elementen“? Sicherlich nicht, dass Kredite per se des Teufels sind. Die Aufbesserung der Infrastruktur oder die Aufrüstung sind aktuell ohne Schulden nicht möglich. Auch die klimagerechte Transformation gibt es nicht umsonst. Aber Kredite kosten eben Geld, viel Geld. Bayern hat auch deshalb Baden-Württemberg in den meisten Bereichen abgehängt, weil der Nachbar im Osten im Haushalt strukturell einen deutlichen geringeren Schuldendienst vorweist. Das schafft finanziellen Spielraum. Es ist, wie so oft, eine Frage des Maßes.

Weitere Themen

Zerobonds: Kredite mit Liederlichkeitsfaktor

Zerobonds Kredite mit Liederlichkeitsfaktor

Wer sich hoch verschuldet, verliert auf Dauer politische Gestaltungsmacht.
Von Reiner Ruf
Schuldenpolitik: Späte Bombe im Landesetat

Schuldenpolitik Späte Bombe im Landesetat

Fast eine halbe Milliarde Euro muss das Land 2026 für einen Kredit aus der Ära Lothar Späth aufbringen. Ein Beispiel für eine Finanzpolitik zu Lasten nachfolgender Generationen.
Von Reiner Ruf
Kreis Lörrach: 27-Jähriger schießt aus Fenster von Mehrfamilienhaus

Kreis Lörrach 27-Jähriger schießt aus Fenster von Mehrfamilienhaus

Ein Mann feuert in Grenzach-Wyhlen mehrere Schüsse aus einem Fenster heraus ab. Ist schon klar, warum er das getan hat?
Sulz am Neckar im Kreis Rottweil: Mutmaßlicher Drahtzieher von Auftragsmord kommt auf Kaution frei

Sulz am Neckar im Kreis Rottweil Mutmaßlicher Drahtzieher von Auftragsmord kommt auf Kaution frei

Ein 43-Jähriger soll versucht haben, den Mord des neuen Partners seiner Frau anzustiften – doch sein Auftragnehmer geht zur Polizei. Nun ist der Mann vorerst wieder auf freiem Fuß.
Baden-Württemberg: Herrenknecht-Chef verlangt Lockerungen bei Kündigungsschutz und Arbeitsregeln

Baden-Württemberg Herrenknecht-Chef verlangt Lockerungen bei Kündigungsschutz und Arbeitsregeln

Die deutsche Wirtschaft wankt. Unternehmer und Mittelständler Martin Herrenknecht sieht angesichts dessen diverse Maßnahmen als angebracht.
Bodenseekreis: Zehntausende Euro wert - Betrüger nehmen Seniorin Münzen ab

Bodenseekreis Zehntausende Euro wert - Betrüger nehmen Seniorin Münzen ab

Betrüger geben sich gegenüber einer Seniorin in Langenargen als Polizisten aus - die ihnen unter Druck wertvolle Gold- und Sammlermünzen aushändigt. Wie der Betrug auffiel.
Oppenau: Wolf reißt Hirschkühe – Herkunft noch unklar

Oppenau Wolf reißt Hirschkühe – Herkunft noch unklar

In Oppenau wurden zwei Hirschkühe von einem Wolf gerissen. Noch ist unklar, welchem Tier der Angriff genau zugeordnet werden kann.
Mieten in Baden-Württemberg: Mietpreisbremse soll nur um ein Jahr verlängert werden

Mieten in Baden-Württemberg Mietpreisbremse soll nur um ein Jahr verlängert werden

Nach dem Zoff in der Koalition haben sich Grüne und CDU geeinigt. Die Mietpreisbremse wird um ein Jahr verlängert. Städte wie Mannheim oder Waiblingen fallen erstmal raus.
Von Annika Grah
Schulen in Baden-Württemberg: Bürgerinitiative will neue Lernkultur per Petition durchsetzen

Schulen in Baden-Württemberg Bürgerinitiative will neue Lernkultur per Petition durchsetzen

Eine Bürgerinitiative macht sich für alternative Entscheidungswege für schulpolitische Fragen stark. Was sie mit einer Petition erreichen wollen.
Mannheim: Todesfahrt: Gutachten und Plädoyers nicht öffentlich

Mannheim Todesfahrt: Gutachten und Plädoyers nicht öffentlich

Ein Mann soll in Mannheim mit dem Auto gezielt Fußgänger erfasst haben. Das psychiatrische Gutachten könnte entscheidend sein – doch die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen.
Weitere Artikel zu Lothar Späth Schulden Kommentar
 
 