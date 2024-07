Waldbrand am Fuße der Rocky Mountains weitet sich aus

Nach Kalifornien und Oregon brennt es jetzt auch im Bundesstaat Colorado. In den Rocky Mountains sind Menschen zur Evakuierung aufgerufen. Landesweit bekämpfen Einsatzkräfte fast 90 Großbrände.

dpa 31.07.2024 - 13:58 Uhr

Denver - In dem für seine Berglandschaft bekannten US-Bundesstaat Colorado breitet sich den Behörden zufolge ein Waldbrand am Fuße der Rocky Mountains immer schneller aus. Die von dem sogenannten Alexander Mountain Fire betroffene Fläche habe sich seit Montag verdoppelt, die Menschen in den gefährdeten Gebieten seien deshalb zur Evakuierung aufgerufen, teilte der Bezirk Larimer mit. Die nationale Forstbehörde habe die Einsatzleitung übernommen, hieß es weiter. Die Ursache des Waldbrandes ist nach offiziellen Angaben unklar.