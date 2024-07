Ein Waldbrand in Kalifornien hat sich zum sechstgrößten Feuer in der Historie des US-Bundesstaates ausgewachsen. Ein Tatverdächtiger weist den Vorwurf der Brandstiftung zurück.

dpa 30.07.2024 - 06:20 Uhr

Sacramento - Der seit Tagen wütende Waldbrand im Norden Kaliforniens hat sich zum sechstgrößten Feuer seit Beginn der Aufzeichnungen in dem US-Westküstenstaat ausgewachsen. Das sogenannte Park Fire habe inzwischen eine Fläche von knapp 1.500 Quadratkilometern erfasst, teilte die Behörde Cal Fire am Montag (Ortszeit) mit. 2020 hatte das Creek Fire als fünftgrößter Waldbrand weite Landstriche in der Gebirgsregion Sierra Nevada verkohlt.