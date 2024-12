Der Großeinsatz der Feuerwehr in der kalifornischen Küstenstadt Malibu zahlt sich aus. Langsam gewinnen die Löschteams die Oberhand gegen die Flammen. Das Ausmaß des Schadens ist kaum zu überblicken.

dpa 13.12.2024 - 03:14 Uhr

Malibu - Kühleres Wetter und abflauende Winde erleichtern den Kampf gegen den zerstörerischen Waldbrand in der kalifornischen Küstenstadt Malibu. Nach Angaben der Behörden konnte etwa ein Fünftel des sogenannten Franklin-Feuers durch einen Großeinsatz der Feuerwehr erfolgreich eingedämmt werden. Viele Bezirke waren seit Ausbruch der Flammen am Montag evakuiert worden, nun konnten erste Anwohner in einigen Regionen wieder nach Hause zurückkehren.