Der frühere Kriminaler Kurt Kindermann geht nicht davon aus, dass es sich einfach um Randale handelt und vermutet politische Motive.
16.02.2026 - 13:06 Uhr
Nicht nur Kurt Kindermann war die Feierlaune vergangen, als er am Dienstag beim Pferdemarkt unterwegs. An mehreren Stellen in der Innenstadt entdeckte der frühere Stadtrat und Leonberger FDP-Chef heruntergerissene, beschmierte und zerstörte Wahlplakate seiner Partei, die den Landtagskandidaten Hans-Dieter Scheerer aus Weil der Stadt zeigen. Andere waren mit Aufklebern der Antifa beklebt.