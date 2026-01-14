Der Gaza-Krieg trifft Frauen und Neugeborene besonders hart. Menschenrechtler und Ärzte sehen in Israels Kriegstaktik einen Angriff auf reproduktive Rechte der Palästinenser.
14.01.2026 - 19:22 Uhr
Menschenrechtler und Mediziner werfen Israel vor, während des Gaza-Kriegs systematisch die Gesundheit von palästinensischen Frauen und Kindern geschädigt zu haben. Dies komme einem gewaltsamen Eingriff in die reproduktiven Rechte gleich und damit einer Form des Völkermords, heißt es in zwei Berichten, die am Mittwoch von der "Global Human Rights Clinic" (GHRC) der Universität Chicago, den "Ärzten für Menschenrechte" (Physicians for Human Rights, PHR) und ihrem israelischen Ableger "Ärzte für Menschenrechte Israel" veröffentlicht wurden.