Ein Zeuge beobachtet am Bahnhof Herrenberg einen lautstarken Streit. Gerade als der das Handy zückt, schlägt der Mann zu.

Ulrich Stolte 23.01.2026 - 11:46 Uhr

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch eine Gewalttat am Herrenberger Bahnhof mit seinem Handy gefilmt. Gegen 22 Uhr hatte der 29 Jahre alte Zeuge einen Streit zwischen einem 26 Jahre alten Mann und seiner 31 Jahre alten Partnerin beobachtet. Daraufhin zückte er seine Handykamera und hielt fest, wie der Mann mit der rechten Hand der Frau ins Gesicht schlug.