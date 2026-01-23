Ein Zeuge beobachtet am Bahnhof Herrenberg einen lautstarken Streit. Gerade als der das Handy zückt, schlägt der Mann zu.

Böblingen : Ulrich Stolte (uls)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch eine Gewalttat am Herrenberger Bahnhof mit seinem Handy gefilmt. Gegen 22 Uhr hatte der 29 Jahre alte Zeuge einen Streit zwischen einem 26 Jahre alten Mann und seiner 31 Jahre alten Partnerin beobachtet. Daraufhin zückte er seine Handykamera und hielt fest, wie der Mann mit der rechten Hand der Frau ins Gesicht schlug.

 

Er verständigte daraufhin umgehend die Bundes- und Landespolizei, die für den Bahnhof zuständig ist. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort versuchten beide Beteiligten zunächst, die Streitigkeiten sowie den tätlichen Übergriff zu leugnen.

Da der Zeuge den Vorfall jedoch mit seinem Mobiltelefon gefilmt hatte, konnte der Angriff noch vor Ort nachgewiesen werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung gegen den 26-Jährigen aufgenommen. Nachdem die Polizei die Namen und die Adressen festgestellt hatte, konnten alle Beteiligten ihren Weg fortsetzen.