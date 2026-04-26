Anrufer melden, dass die Aussegnungshalle des Friedhofs St. Peter brennt – vor Ort stellt sich heraus, dass es weniger dramatisch ist als erst angenommen.
26.04.2026 - 12:02 Uhr
Für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei sorgte am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr ein brennender Abfall- und Kompostbehälter auf dem Friedhof St. Peter in Bietigheim-Bissingen. Anrufer meldeten zunächst, dass die Aussegnungshalle in Brand stehen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich ein Abfall- und Kompostbehälter sowie angrenzendes Buschwerk brannte.