Eine Seniorin aus Stuttgart-West ist am Telefon von falschen Polizeibeamten getäuscht worden. Sie übergab Schmuck im Wert von mindestens 10.000 Euro an einen Abholer.

Unbekannte Betrüger haben am Dienstagnachmittag eine Seniorin aus Stuttgart-West um Schmuck im Wert von mindestens 10.000 Euro gebracht. Nach Angaben der Polizei erhielt die Frau gegen 15 Uhr einen Anruf von angeblichen Polizeibeamten. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Täter die Seniorin dazu, mehrere Goldketten und Ringe an einen bislang unbekannten Abholer zu übergeben.

 

Die Übergabe erfolgte in der Bismarckstraße. Der Abholer wird als etwa 30 Jahre alt mit molliger Statur, kurzen dunklen Haaren und schwarzer Jacke beschrieben. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.