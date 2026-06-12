In Böblingen ist eine Autofahrerin nach einem Unfall mit einem Radfahrer wohl vorschnell weggefahren. Die Polizei bittet Zeugen und die Frau selbst, sich zu melden.

Eddie Langner 12.06.2026 - 11:22 Uhr

Eine unbekannte Autofahrerin hat am Montag gegen 7.45 Uhr in der Sindelfinger Straße in Böblingen einen 26-jährigen Radfahrer angefahren. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau von der Keßlerstraße nach rechts in die Sindelfinger Straße abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich den 26-Jährigen, der von links auf dem Gehweg kam. Die beiden kollidierten.