In Böblingen ist eine Autofahrerin nach einem Unfall mit einem Radfahrer wohl vorschnell weggefahren. Die Polizei bittet Zeugen und die Frau selbst, sich zu melden.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Eine unbekannte Autofahrerin hat am Montag gegen 7.45 Uhr in der Sindelfinger Straße in Böblingen einen 26-jährigen Radfahrer angefahren. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau von der Keßlerstraße nach rechts in die Sindelfinger Straße abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich den 26-Jährigen, der von links auf dem Gehweg kam. Die beiden kollidierten.

 

Der Radfahrer stürzte. Die Frau hielt an und fragte nach seinem Befinden. Der Mann gab zunächst an, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin fuhr die Unbekannte, die vermutlich einen weißen VW steuerte, weiter. Später stellte der 26-Jährige jedoch fest, dass sein Fahrrad beschädigt war und er leicht verletzt wurde.

Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen und insbesondere die Frau selbst, sich unter der Telefonnummer 07031 / 13 25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.