Eine 57-Jährige touchiert in Herrenberg ein geparktes Auto. Als ein Zeuge auf sie aufmerksam wird, zeigt sich, dass dies wohl noch das geringste Problem war.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Ein kurioser Fall von Fahrerflucht ereignete sich am Dienstagnachmittag in Herrenberg (Kreis Böblingen). Wie die Polizei berichtet, war eine 57 Jahre alte Autofahrerin dort gegen 14.30 Uhr in der Goethestraße unterwegs, als sie den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs touchierte. Anschließend fuhr sie mit ihrem Ford weiter und hielt kurz darauf an.

 

Ein Zeuge bemerkte, dass der Ford einen platten Vorderreifen hatte, und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, lag die 57-Jährige auf der Rückbank ihres Wagens. Nach Angaben der Beamten vor Ort schien es der Frau aus noch ungeklärten Gründen nicht gut zu gehen. Deshalb verständigten sie den Rettungsdienst - dieser versorgte die Frau und brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht weitere Unfallgeschädigte

Die mutmaßlichen Gesundheitsprobleme der Frau hatten offenbar schon früher begonnen: Laut Polizeibericht wies der Ford erhebliche Beschädigungen an der gesamten rechten Fahrzeugseite auf. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass die 57-Jährige bereits zuvor, möglicherweise zwischen Jettingen und Herrenberg, einen Unfall gehabt haben könnte. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07032 / 27 08-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.