Eine 57-Jährige touchiert in Herrenberg ein geparktes Auto. Als ein Zeuge auf sie aufmerksam wird, zeigt sich, dass dies wohl noch das geringste Problem war.

Eddie Langner 17.06.2026 - 11:55 Uhr

Ein kurioser Fall von Fahrerflucht ereignete sich am Dienstagnachmittag in Herrenberg (Kreis Böblingen). Wie die Polizei berichtet, war eine 57 Jahre alte Autofahrerin dort gegen 14.30 Uhr in der Goethestraße unterwegs, als sie den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs touchierte. Anschließend fuhr sie mit ihrem Ford weiter und hielt kurz darauf an.