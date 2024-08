Zeugen gesucht in Weil der Stadt

In Weil der Stadt entblößt sich ein Mann vor einer 22-Jährigen und spricht sie an. Der Frau zufolge war der Mann in etwa gleich alt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Chiara Sterk 29.08.2024 - 14:56 Uhr

Am Dienstagabend hat in Weil der Stadt in der Alten Renninger Straße ein Exhibitionist eine 22-Jährige belästigt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 23.10 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie den noch unbekannten Täter bemerkte.