In Kernen-Stetten flüchten Einbrecher am Mittwoch gegen 19 Uhr – der Bewohner verfolgt sie kurz, die Spur verliert sich Richtung Endersbacher Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Chris Lederer 06.11.2025 - 08:43 Uhr

Unbekannte sind am Mittwochabend in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) über eine Balkontür in eine Wohnung im Lerchenweg eingebrochen, teilt die Polizei mit. Der Bewohner bemerkte gegen 19 Uhr die Täter, schaltete das Licht ein – woraufhin die Personen in Richtung Endersbacher Straße flüchteten. Der Mann nahm kurz die Verfolgung auf, verlor sie jedoch aus den Augen. Auch eine Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.