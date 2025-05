Franz-Schubert-Schule in Botnang Durchgeschmortes Elektrogerät ruft Feuerwehr auf den Plan

In der Franz-Schubert-Schule in Botnang schmort am Mittwoch ein Elektrogerät durch, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kommt. Die alarmierte Feuerwehr rückt gleich mit zwei Löschzügen an.