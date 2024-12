Zeugen in Ellwangen gesucht

Eine 79-Jährige ist am Montag in Ellwangen von einem Mann verbal sexuell belästigt worden. Laut Angaben der Polizei soll der Mann schon öfter aufgefallen sein.

Nina Scheffel 17.12.2024 - 16:01 Uhr

Zu einem Fall von sexueller Belästigung ist es am Montag in Ellwangen gekommen. Wie die Beamten mitteilen, war der Mann zuvor wohl schon mehrfach in dieser Art auffällig geworden. Allerdings kennt die Polizei bisher nicht die Identität des Mannes.