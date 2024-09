Zeugen in Fellbach gesucht

Ein Senior wehrt einen frei laufenden Neufundländer, der ihn offenbar beißen will, erfolgreich ab. Doch er zieht sich dabei Verletzungen zu. Die Polizei ermittelt.

her 20.09.2024 - 10:51 Uhr

Nach dem Versuch einer Beißattacke eines Hundes gegenüber einem Senior in Fellbach hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. „Am Donnerstagvormittag wurde ein 88-jähriger Spaziergänger von einem Hund angegangen“, berichtet ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums Aalen. Der ältere Herr war demnach gegen 9.30 Uhr auf einem Feldweg in der Kienbachstraße unterwegs gewesen, also dem Bereich westlich der Fellbacher Tennishalle, wo er von einem frei laufenden Hund, vermutlich einem Neufundländer, angegangen wurde.