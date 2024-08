Zeugen in Kornwestheim gesucht

Ein unbekannter hat am Sonntag einen Unfall in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) verursacht und ist mit einem Roller geflüchtet. Wie die Beamten später feststellten, war das Fahrzeug gestohlen. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Nina Scheffel 12.08.2024 - 13:50 Uhr

Ein Sachschaden von mindestens 5.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 23.45 Uhr in der Bolzstraße in Kornwestheim ereignete.