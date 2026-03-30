Ein Unbekannter hat am Sonntag in Nürtingen eine 15-Jährige unvermittelt mit Faustschlägen angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.
30.03.2026 - 12:24 Uhr
Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend in der Plochinger Straße in Nürtingen ereignet haben soll. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 15-Jährige gegen 19 Uhr zu Fuß auf dem Parkplatz an der Plochinger Straße auf Höhe der Bahnunterführung unterwegs. Dort soll ihr ein Unbekannter entgegengekommen sein, der sie unvermittelt mit einem Faustschlag angriff und in Richtung Plochinger Straße flüchtete.