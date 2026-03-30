Ein Unbekannter hat am Sonntag in Nürtingen eine 15-Jährige unvermittelt mit Faustschlägen angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagabend in der Plochinger Straße in Nürtingen ereignet haben soll. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 15-Jährige gegen 19 Uhr zu Fuß auf dem Parkplatz an der Plochinger Straße auf Höhe der Bahnunterführung unterwegs. Dort soll ihr ein Unbekannter entgegengekommen sein, der sie unvermittelt mit einem Faustschlag angriff und in Richtung Plochinger Straße flüchtete.

Ihren Angaben zufolge rannte die 15-Jährige dem Unbekannten hinterher und will ihn an der Einmündung zur Kalkofenstraße zu Boden gebracht haben. Im Verlauf des Gerangels soll der Unbekannte mit Pfefferspray gesprüht und das Mädchen erneut mit Faustschlägen traktiert haben, bevor er in Richtung Neuffener Straße flüchtete. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte 15-Jährige anschließend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Zeugen in Nürtingen gesucht

Während der Auseinandersetzung sollen sich zwei Jugendliche oder junge Erwachsene in der Nähe aufgehalten haben, die wohl auch einige Worte mit dem Angreifer gewechselt haben sollen. Der Unbekannte wird als 16 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank beschrieben.

Er soll kurze, schwarze Haare und einen Oberlippenbart haben und mit einer schwarzen, ärmellosen Weste und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 0 70 22/ 92 24 0.