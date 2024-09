Zeugen in Stuttgart-Bad Cannstatt gesucht

Bei einer Kollision mit einem bislang unbekannten Mercedes-Fahrer wird der 57 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters verletzt. Der Mercedes-Fahrer begeht Unfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nina Scheffel 04.09.2024 - 11:31 Uhr

Ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer ist am Dienstag mit dem Fahrer eines E-Scooters in der König-Karl-Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt zusammengestoßen.