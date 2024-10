Am Freitag oder Samstag sollen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Bad Cannstatt eingebrochen sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

mmf 29.10.2024 - 13:20 Uhr

Unbekannte sind am Freitag oder am Samstag an der Charlotte-Armbruster-Straße in Bad Cannstatt in ein Einfamilienhaus eingebrochen.