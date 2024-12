Ein unbekannter Autofahrer kommt am Sonntag in Degerloch von der Fahrbahn ab, sein Fahrzeug bleibt auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher flüchtet daraufhin vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach einem Unfall in Stuttgart-Degerloch ist am Sonntag, 15. Dezember, ein bislang unbekannter Autofahrer vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Wie die Polizei mitteilt, gefährdete der Fahrer eines grauen Renault Arkana durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. So fuhr der Unbekannte gegen sechs Uhr in der Löffelstraße stadtauswärts und bog nach rechts in die Rubensstraße ab. Hierbei kam er laut Angaben der Polizei offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, gefährdete einen Streifenwagen, der in der Rubensstraße an der Ampel wartete und musste auf den Gehweg ausweichen.

Lesen Sie auch

Autofahrer flüchtet und prallt gegen Wand – Zeugen gesucht

Wie die Polizei mitteilt, flüchtete der Autofahrer daraufhin mit seinem Fahrzeug in Richtung Josefstraße, wo er von der Fahrbahn abkam, gegen eine Wand prallte und auf dem Dach liegen blieb. Von dort flüchtete der Fahrer zu Fuß weiter in Richtung Löffelstraße. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Angaben zum Fahrer machen können oder denen das Fahrzeug aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.