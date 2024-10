Zeugen in Stuttgart gesucht

Die Polizei hat am Samstagmorgen zwei Männer festgenommen, die gemeinsam mit einem weiteren Unbekannten drei 21-Jährige vor einer Bar an der Ostendstraße mit Pfefferspray gesprüht und beraubt haben sollen.

Robert Korell 06.10.2024 - 16:04 Uhr

Am Samstagmorgen sind in Stuttgart drei 21-Jährige vor einer Bar in der Ostendstraße mit Pfefferspray besprüht und beraubt worden. Wie die Polizei berichtet, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige im Alter von 26 Jahren festnehmen, der dritte mutmaßliche Täter ist noch flüchtig.