In Bad Cannstatt wird eine 22-Jährige von einem Unbekannten verfolgt und sexuell belästigt. In Stuttgart-Mitte fasst ein Mann einer Frau an den Po. Die Polizei sucht Zeugen.

Gleich zwei Frauen sind in Stuttgart am Freitag sexuell belästigt worden. Am Freitagmorgen hat laut Polizei ein unbekannter Mann eine 33-Jährige am Rotebühlplatz unsittlich berührt. Die Frau war gegen 7.45 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Stadtmitte unterwegs. Ein Mann sei hinter ihr hergelaufen und habe ihr mehrere Sekunden lang an den Po gefasst.

Der Mann sei etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen mit dunkler Hautfarbe und dunklen lockigen Haaren. Er war demnach mit schwarzen Turnschuhen, einer schwarzen Winterjacke und einer beigefarbenen Jogginghose bekleidet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0711/89903300 zu melden.

Mann folgt einer Frau im Hallschlag

Bereits in der Nacht auf Freitag war ein unbekannter Mann einer 22 Jahre alten Frau im Hallschlag zunächst gefolgt und hatte sich anschließend vor ihr entblößt.

Laut dem Bericht war die 22-jährige Frau gegen 0.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Hallschlag in Bad Cannstatt ausgestiegen. Dann sei ihr der unbekannte Mann gefolgt. Er habe sich dann in der Nähe der Rostocker Straße vor ihr entblößt und ihr sein Glied gezeigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89903100 bei der Polizei zu melden.