Ein 47-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau wurden am Mittwoch vergangenen Woche am Rotebühlplatz in Stuttgart festgenommen, weil sie mehrere Zehntausend Euro Falschgeld bei sich hatten. Es werden Zeugen gesucht.

Julia Hawener 14.08.2024 - 12:59 Uhr

Polizeibeamte haben am Mittwoch, den 7. August, am Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte einen 47-jährigen Mann und eine 35-jährige Frau festgenommen, die mehrere Zehntausend Euro Falschgeld mit sich geführt haben sollen. Die beiden sitzen laut Angaben der Polizei nun in einer Justizvollzugsanstalt.