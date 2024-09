Zeugen in Stuttgart-Mitte gesucht

Mehrere Männer geraten in der Nacht auf Sonntag mit dem jungen Mann in einen Streit. Dann gehen sie auf ihn los.

Sebastian Winter 16.09.2024 - 11:36 Uhr

Mehrere unbekannte Männer sollen am Sonntag einen 24 Jahre alten Mann im Bereich Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte geschlagen und ausgeraubt haben. Laut Mitteilung der Polizei gerieten die etwa vierköpfige Männergruppe und der 24-Jährige gegen 4 Uhr beim Durchgang zur Calwer Passage in einen Streit.