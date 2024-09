Die Täter verschaffen sich über die Terrassentür Zugang zur Wohnung in Stuttgart-Plieningen. Was danach passiert, ist noch unklar. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Sebastian Winter 19.09.2024 - 11:13 Uhr

Unbekannte sind am vergangenen Mittwoch in eine Wohnung an der Filderhauptstraße in Stuttgart-Plieningen eingebrochen. Laut Mitteilung der Polizei hebelten die Täter zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung.