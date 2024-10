Am Samstagabend hat in Stuttgart eine 98-Jährige unbekannte Einbrecher vertrieben. Die Frau hörte am Abend Einbruchsgeräusche an der Wohnungstür und machte sich laut bemerkbar, daraufhin flüchteten die Kriminellen.

Robert Korell 01.10.2024 - 10:34 Uhr

Eine 98 Jahre alte Frau hat am Samstagabend in Stuttgart-Weilimdorf Einbrecher vertrieben. Nach Angaben der Polizei hörte die Frau gegen 20.30 Uhr Geräusche von der Tür ihrer Wohnung in der Grefstraße und machte sich daraufhin bemerkbar.